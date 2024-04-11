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Происшествия

Задержан член ОПГ Камчи Кольбаева. Пытался продать поддельные доллары

Задержан мужчина, пытавшийся продать поддельные доллары. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, выявлена незаконная деятельность члена организованной преступной группировки (ликвидированного Камчыбека Асанбека) гражданина КР Т.М. (он же У.М.П.), 1975 года рождения, уроженца Тонского района Иссык-Кульской области, ввиду отмывания поддельных денежных купюр номиналом $100 в крупном размере.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

8 апреля в рамках уголовного дела по статье 233 «Подделка денег и ценных бумаг» УК КР Т.М. пойман с поличным при попытке реализации фальшивых денег.

Во время обыска при нем нашли поддельные $19 тысяч 800.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ на месяц. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению его преступных связей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291305/
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