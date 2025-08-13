18:18
Происшествия

В Нарыне задержан подозреваемый в изготовлении фальшивых купюр

В Нарыне милиция задержала мужчину, который использовал поддельные банкноты. Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.

По данным ведомства, 11 августа около 11.55 неизвестный мужчина 25-30 лет зашел в один из магазинов города, держа на руках младенца. Он приобрел товар на 175 сомов, расплатившись поддельной купюрой номиналом 1 тысяча сомов, и получил сдачу в размере 825 сомов.

В ходе проверки установлено, что задержанный, житель Кара-Суйского района Ошской области, в начале августа арендовал автомобиль Subaru Legacy, в который поместил принтер Epson и с его помощью изготавливал фальшивые деньги. Поддельные банкноты он использовал в разных регионах страны, включая Джалал-Абад, Балыкчи, Сокулук и Нарын.

При задержании в машине подозреваемого обнаружили принтер Epson и 28 готовых фальшивых купюр номиналом 1 тысяча сомов. Авто поместили на штрафстоянку.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина водворен в ИВС Ат-Башинского РОВД. 
