Подозреваемого в сбыте поддельных долларов задержали в Кыргызстане

В Кыргызстане задержали гражданина, подозреваемого в сбыте поддельных денег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.

Оперативные службы получили информацию о человеке, пытающемся реализовать крупную партию поддельной валюты — около $50 тысяч.

По факту возбудили уголовное дело по статье 233 (подделка денег и ценных бумаг) УК КР.

В дальнейшем задержан подозреваемый — гражданин Э.Ж., 2003 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области. У него изъяли поддельные $400, которые приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.





Как сообщила пресс-служба МВД, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкека. Следственные действия продолжаются.