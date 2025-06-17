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Подозреваемого в сбыте поддельных долларов задержали в Кыргызстане

В Кыргызстане задержали гражданина, подозреваемого в сбыте поддельных денег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР.

Оперативные службы получили информацию о человеке, пытающемся реализовать крупную партию поддельной валюты — около $50 тысяч.

По факту возбудили уголовное дело по статье 233 (подделка денег и ценных бумаг) УК КР.

В дальнейшем задержан подозреваемый — гражданин Э.Ж., 2003 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области. У него изъяли поддельные $400, которые приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. 

По предварительным данным, фальшивые купюры завезли в Кыргызстан из-за рубежа.

Как сообщила пресс-служба МВД, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкека. Следственные действия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333028/
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