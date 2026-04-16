ГКНБ раскрыл новые схемы сбыта фальшивых денег через телефоны

ГКНБ сообщил о новых эпизодах деятельности транснациональной преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельных денег.

По данным ведомства, в ходе расследования установлено, что задержанные использовали фальшивые деньги высокого качества для покупки мобильных телефонов. Затем их перепродавали в городе Ош и в Узбекистане, что позволяло легализовать и обналичивать поддельные средства.

В рамках следствия изъяты дополнительные вещественные доказательства, подтверждающие причастность фигурантов к преступной схеме.

Кроме того, выявлены факты обмена фальшивых купюр на настоящие деньги по заниженному курсу — в соотношении 1 к 2 и 1 к 3. Это, по данным ГКНБ, свидетельствует о наличии устойчивых каналов сбыта и конвертации.

Уголовное дело расследуют по статье о подделке денег в составе организованной группы. Проводятся мероприятия по установлению всех участников, каналов изготовления и распространения фальшивых денежных средств.

В ГКНБ призвали граждан, пострадавших от действий фальшивомонетчиков, обращаться в ведомство.