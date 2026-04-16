ГКНБ раскрыл новые схемы сбыта фальшивых денег через телефоны

ГКНБ сообщил о новых эпизодах деятельности транснациональной преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельных денег.
По данным ведомства, в ходе расследования установлено, что задержанные использовали фальшивые деньги высокого качества для покупки мобильных телефонов. Затем их перепродавали в городе Ош и в Узбекистане, что позволяло легализовать и обналичивать поддельные средства.
В рамках следствия изъяты дополнительные вещественные доказательства, подтверждающие причастность фигурантов к преступной схеме.
Уголовное дело расследуют по статье о подделке денег в составе организованной группы. Проводятся мероприятия по установлению всех участников, каналов изготовления и распространения фальшивых денежных средств.
В ГКНБ призвали граждан, пострадавших от действий фальшивомонетчиков, обращаться в ведомство.