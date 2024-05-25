Житель города Ош пытался продать фальшивые доллары

Житель Оша пытался продать фальшивые доллары. Всего он хотел сбыть $9 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, А.Б.,1992 года рождения, задержан 23 мая.

Эксперты выяснили, что купюры, номиналом $100 поддельные. Заключение об этом передано в следственную службу, где принято решение о принятии законных мер в отношении подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 233 УК КР. Подозреваемый А.Б. водворен в изолятор временного содержания УВД Оша. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению.