Деятельность транснациональной группы по сбыту фальшивых денег пресекли в КР

ГКНБ пресек деятельность транснациональной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом фальшивых денег. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, группа действовала на территории нескольких государств, организовав производство высококачественных фальшивых купюр и их последующий сбыт через разветвленную сеть.

В ходе спецоперации при проведении контрольной закупки задержаны граждане Узбекистана и Кыргызстана. У них изъяли значительное количество поддельной иностранной валюты и другие вещественные доказательства.





В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия по установлению всех участников преступной схемы и каналов распространения.