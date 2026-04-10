Деятельность транснациональной группы по сбыту фальшивых денег пресекли в КР

ГКНБ пресек деятельность транснациональной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом фальшивых денег. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, группа действовала на территории нескольких государств, организовав производство высококачественных фальшивых купюр и их последующий сбыт через разветвленную сеть.

В ходе спецоперации при проведении контрольной закупки задержаны граждане Узбекистана и Кыргызстана. У них изъяли значительное количество поддельной иностранной валюты и другие вещественные доказательства.

По факту возбудили уголовное дело по статье 233 УК КР. Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия по установлению всех участников преступной схемы и каналов распространения.
