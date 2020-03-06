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В Жайылском районе задержали подозреваемую в мошенничестве

В Жайылском районе задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

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В правоохранительные органы района с заявлением обратился местный житель. Он просил принять меры в отношении малознакомой женщины, которая, представившись сотрудницей частной компании, взяла у него деньги.

«Она пообещала увеличить доход от вложенных средств. Сумма причиненного ущерба устанавливается», — отметили в ведомстве.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 204 «Мошенничество» УК КР. 46-летнюю подозреваемую доставили в следственные органы для дачи юридической оценки.

С аналогичным заявлением обратились еще пять человек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145746/
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