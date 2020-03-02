У кыргызстанцев нашли экстремистскую литературу

В Кыргызстане задержали членов запрещенной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, задержаны граждане КР 26-летний К.Э.М. и 24-летний О.у.Ш. и 33-летний гражданин сопредельного государства Ю.Р.О.

При осмотре места жительства обнаружены религиозная литература, аудио- и видеоаппаратура, которые направлены на религиоведческую экспертизу.

По факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статьям 313 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» и 315 «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ.

Ведется следствие.