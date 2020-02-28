Кузнец сделал муляж пистолета и пугал им народ в Кеминском районе

В Кеминском районе задержан мужчина по подозрению в хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 24 февраля на автовокзале пьяный мужчина пугал граждан каким-то оружием. Выехавшие на место сотрудники милиции его задержали.

Выяснилось, что 27-летний уроженец Таласской области К.Б. угрожал прохожим муляжом пистолета из металла. При этом мужчина нецензурно выражался.

Фото ГУВД Чуйской области. Задержанный за хулиганство

Как оказалось, хулиган работает кузнецом в одном из цехов Орловки.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ОВД Кеминского района. Досудебное производство продолжается.