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Происшествия

Кузнец сделал муляж пистолета и пугал им народ в Кеминском районе

В Кеминском районе задержан мужчина по подозрению в хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 24 февраля на автовокзале пьяный мужчина пугал граждан каким-то оружием. Выехавшие на место сотрудники милиции его задержали.

Выяснилось, что 27-летний уроженец Таласской области К.Б. угрожал прохожим муляжом пистолета из металла. При этом мужчина нецензурно выражался.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Задержанный за хулиганство

Как оказалось, хулиган работает кузнецом в одном из цехов Орловки.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ОВД Кеминского района. Досудебное производство продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/145070/
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