В Бишкеке выявлен факт организации финансовой пирамиды

В Бишкеке выявили факт организации финансовой пирамиды, от которой пострадали как минимум 30 граждан. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, пострадавшие рассказали, что через мессенджер WhatsApp рассылалась реклама компании «Айымдар ордосу». Она обещала легкую и высокооплачиваемую работу с обязательным выполнением определенных условий. Нужно было внести три тысячи сомов и обязательно привлекать других участников, которые также должны были вносить деньги за различные подарки. Для участия в программе открыли специальные расчетные счета для перечисления денег в нескольких банках республики.

«Кроме того, учредители «Айымдар ордосу» вводили потребителей акции в заблуждение, гарантируя им возврат денежных средств в случае проигрыша. В ГСБЭП обратилось около 30 обманутых граждан. Факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье 214 (организация финансовых пирамид) УК КР. Сейчас ведется досудебное производство, устанавливается круг причастных лиц и причиненный ущерб», — подчеркнули в Финполе.