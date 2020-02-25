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Происшествия

В Сокулуке лишенный адвокатской лицензии юрист обманул клиента на $14 тысяч

В Сокулуке юрист, которого лишили в 2009 году адвокатской лицензии, обманул клиента и взял у него $14 тысяч за услугу. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию обратился 65-летний гражданин А.У., который заявил, что в 2014-м под предлогом того, что является адвокатом, и пообещав закончить уголовное дело, возбужденное в отношении его сына, обманным путем взял у него $14 тысяч и по сей день не выполнил свои обязательства.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье «Мошенничество», и начато досудебное производство.

«В ходе досудебного производства сотрудники милиции установили личность мужчины. Им оказался 60-летний Д.С. Также стало известно, что приказом Министерства юстиции от 12 февраля 2009 года он лишен лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. Уточняется, что на момент получения денежных средств от заявителя он не являлся адвокатом», — отмечают в ГУВД.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания ОВД Сокулукского района. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО № 1.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144656/
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