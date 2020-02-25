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Аламединский райсуд отпустил под домашний арест обвиняемого в мошенничестве

Аламединский районный суд отпустил под домашний арест подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По его словам, ущерб, нанесенный подозреваемым, составил 4 миллиона 315 тысяч 253 сома.

«В мае 2018 года подозреваемый Р.Б. вошел в доверие к своему знакомому Р.Э. и предложил вести совместный бизнес. Р.Б., пообещав поставить товар, взял у потерпевшего $28 тысяч. В качестве залога мужчина представил документы на квартиру, однако позже забрал их и продал недвижимость другим лицам. Спустя два месяца подозреваемый пообещал поставить этому же знакомому строительную технику, взяв у него еще $20 тысяч. В сентябре 2018-го он переоформил на себя автомобиль потерпевшего стоимостью $15 тысяч и продал его. Несмотря на то что ущерб потерпевшему не возмещен, подозреваемого отпустили под домашний арест», — сказал Нурлан Тагаев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144596/
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