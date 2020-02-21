Кража коньяка. Задержанный четыре раза привлекался к уголовной ответственности

Задержанный за воровство коньяка из гипермаркета ранее четыре раза привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека.

Помимо этого, в данное время в милицию поступило шесть письменных заявлений с просьбой привлечь задержанного О.Э. к ответственности за совершение аналогичных краж дорогого коньяка и в других торговых маркетах. Общий ущерб составил 73 тысячи 513 сомов.

Следственной службой продолжается расследование в рамках досудебного производства.

Напомним, подозреваемого в воровстве коньяка за 13 тысяч 637 сомов арестовали и водворили в СИЗО-1 на два месяца.