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В Кыргызстане у экстремиста обнаружили автомат, пистолет и ножи

Оперативники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Чуйской области и ОВД Аламединского района задержали мужчину по подозрению в изготовлении и распространении экстремистских материалов. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, сотрудники милиции провели обыск в одном из домов в селе Пригородном, в ходе которого у 45-летнего ранее судимого И.Р. обнаружены и изъяты книги, листовки, блокноты, тетради, ноутбук и брошюры с записями об идеях запрещенной организации, а также флаг с надписью «Хизб ут-Тахрир».

В ходе дальнейших мероприятий работники милиции изъяли автомат «Юнкер», пистолет «Револьвер РС-3» и девять ножей.

По факту назначены соответствующие экспертизы.

Сейчас 45-летний И.Р. водворен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Досудебное производство продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144267/
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