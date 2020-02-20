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Шесть кыргызстанцев арестованы в Москве за создание экстремистской организации

Мещанский суд Москвы арестовал шестерых приезжих из Кыргызстана, подозреваемых в создании экстремистской организации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд арестовал до 17 марта шестерых граждан Кыргызстана. Среди них — Айбек Мамажунусов, Мурзы Кушуев, Айбек Халматов, Асан уулу, Калбаев Артык, Козонов Алтынбек. Все они подозреваются по статье 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества»)», — сообщили в пресс-службе, отказавшись раскрыть подробности уголовных дел в отношении арестованных.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ ТАСС сообщили, что сотрудники спецслужбы совместно с МВД России в Москве и Московской области пресекли деятельность ячейки международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в России), состоящей из уроженцев Центральной Азии.

В ходе оперативных мероприятий, отметили в ЦОС, задержаны три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки.

Они проводили сборы участников организации, где распространяли идеологию «Таблиги Джамаат», подрывающую устои ислама, и вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников.

По местам проживания задержанных обнаружили значительное количество экстремистской литературы, в том числе внесенной в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ, и запрещенную атрибутику организации.

Следственным подразделением УФСБ по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144233/
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