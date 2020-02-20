Подозреваемого в краже коньяка водворили в СИЗО-1 на два месяца

Подозреваемого в воровстве коньяка за 13 тысяч 637 сомов арестовали и водворили в СИЗО-1 на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района Бишкека.

Фото пресс-службы УВД Ленинского района. Подозреваемого в краже коньяка водворили в СИЗО-1 Бишкека

По данным милиции, с заявлением в правоохранительные органы обратился мужчина, который рассказал, что 17 февраля примерно в 14.30 в одном из гипермаркетов Бишкека неизвестные украли алкоголь.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.

Задержан 36-летний подозреваемый О.Э. Его решением суда поместили в СИЗО-1.

Следствие продолжается.