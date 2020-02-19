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Происшествия

У членов религиозной организации обнаружили фальшивые $30 тысяч

Сотрудники спецслужб в Джалал-Абаде задержали троих граждан Кыргызстана, которые пытались обменять фальшивые 100-долларовые купюры. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, при попытке сбыта фальшивых $30 тысяч купюрами номиналом $100 с поличным пойманы 33-летний Х.М., а также члены религиозной организации 37-летний К.Н. и 48-летний К.Б.

Установлено, что фальшивые купюры приобретены в одной из соседних стран с целью их сбыта в КР по схеме $10 тысяч фальшивых на $4,5 тысячи настоящих.

Доллары они перевезли незаконным путем через границу.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 225 «Подделка денег и ценных бумаг» УК КР.

Решением Джалал-Абадского городского суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ Оша сроком на два месяца.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному каналу изготовления и сбыта фальшивых денежных купюр.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144051/
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