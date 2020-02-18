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Создательницу финансовой пирамиды задержали в Бишкеке

В Бишкеке сотрудники милиции задержали создательницу финансовой пирамиды «Мега Трейд». Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 21 января с заявлением в милицию обратилась бишкекчанка. Она рассказала, что малознакомая женщина в феврале 2017 года создала финансовую пирамиду «Мега Трейд». Заявительница уточнила, что офис компании находится на пересечении улиц Кулатова и Байтика Баатыра.

«Под предлогом увеличения доходов она взяла 420 тысяч сомов и, не выполнив обещанного, скрылась», — заявили в милиции.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД, и начато досудебное производство по статье «Мошенничество».

«В результате разыскных мероприятий оперативники службы криминальной милиции задержали подозреваемую Н.А., 1974 года рождения. Она доставлена в следственную службу и водворена в ИВС», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что задержанная может быть причастна к совершению 17 аналогичных фактов. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143973/
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