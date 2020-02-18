13:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Мужчина отобрал у подростка телефон и 3 тысячи сомов. Его задержали

В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в грабеже. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, 13 января в милицию обратился житель Бишкека. Он сообщил, что 28 декабря 2019 года примерно в 21.00 в жилмассиве «Ак-Тилек» неизвестный, применив физическую силу, отобрал у его 16-летнего сына мобильный телефон Redmi и три тысячи сомов.

Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Грабеж».

По подозрению в совершении преступления задержан Б.Д., 1994 года рождения. Он доставлен в следственную службу и водворен в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143930/
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
Ранее 10 раз судимый член ОПГ задержан в Бишкеке за дерзкий грабеж в Кызыл-Кие
В Бишкеке трое пьяных парней совершили грабеж. Их задержали
Граждан Пакистана ограбили в лифте дома в микрорайоне «Восток-5»
Грабеж матери Мирбека Атабекова. Подозреваемому изменили меру пресечения
В Бишкеке военнослужащий Нацгвардии задержал грабителя
В Канте суд незаконно переквалифицировал дело о грабеже и отпустил обвиняемого
Предприниматель из города Ош требует отставки замглавы МВД Суйуна Омурзакова
В Ивановке неизвестные ограбили россиян, представившись сотрудниками ГКНБ
В Бишкеке мужчина избил знакомую и отобрал у нее телефон. Милиция задержала его
Грабеж матери Мирбека Атабекова. Адвокат заявляет о пытках подозреваемого
Популярные новости
В&nbsp;Ат-Баши больше тысячи людей вышли на&nbsp;митинг против логистического центра В Ат-Баши больше тысячи людей вышли на митинг против логистического центра
В&nbsp;Бишкеке Финпол задержал представителя стройкомпании В Бишкеке Финпол задержал представителя стройкомпании
В&nbsp;Бишкеке автомобиль влетел в&nbsp;жилой дом В Бишкеке автомобиль влетел в жилой дом
В&nbsp;Бишкеке машина слетела с&nbsp;моста и&nbsp;упала на&nbsp;железную дорогу В Бишкеке машина слетела с моста и упала на железную дорогу
Бизнес
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
Обменяй старый смартфон на&nbsp;новый в&nbsp;O!Store Обменяй старый смартфон на новый в O!Store
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
18 февраля, вторник
13:38
В роддоме № 6 скончалась молодая женщина, которая родила двойню В роддоме № 6 скончалась молодая женщина, которая родил...
13:32
Мужчина отобрал у подростка телефон и 3 тысячи сомов. Его задержали
13:30
В Кыргызстане политики и политические партии не слышат нужды и идеи женщин
13:26
Бишкеку нужно 90 новых детсадов. В очереди стоят более 22 тысяч детей
13:00
Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы