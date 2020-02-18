Мужчина отобрал у подростка телефон и 3 тысячи сомов. Его задержали

В Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в грабеже. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, 13 января в милицию обратился житель Бишкека. Он сообщил, что 28 декабря 2019 года примерно в 21.00 в жилмассиве «Ак-Тилек» неизвестный, применив физическую силу, отобрал у его 16-летнего сына мобильный телефон Redmi и три тысячи сомов.

Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Грабеж».

По подозрению в совершении преступления задержан Б.Д., 1994 года рождения. Он доставлен в следственную службу и водворен в ИВС. Следствие продолжается.