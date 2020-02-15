Ранее 10 раз судимый член ОПГ задержан в Бишкеке за дерзкий грабеж в Кызыл-Кие

В Бишкеке задержаны двое подозреваемых в совершении дерзкого грабежа в городе Кызыл-Кие Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, 7 января на семейную пару совершено нападение. «Примерно в 18.00 они приехали к себе домой на своей «Дэу Матиз». 52-летний водитель собирался войти во двор. В это время подбежали трое неизвестных вооруженных палками, разбили камнями задние стекла машины и завладели борсеткой с крупной суммой денег, которая находилась в салоне. Злоумышленники скрылись на автомашине марки «БМВ», — сообщает МВД.

Как отмечается, потерпевшие занимаются предпринимательской деятельностью. Грабители забрали у них более 450 тысяч сомов. «На месте преступления работала прибывшая следственно-оперативная группа ОВД. Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 201 «Грабеж» УК КР. Накануне оперативники 3-го управления Службы криминальной милиции в Бишкеке задержали подозреваемых в ограблении предпринимателей», — говорится в сообщении.

Один из задержанных — житель Таласской области К.Н., 1983 года рождения, ранее 10 раз судимый. Состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки.

Второй задержанный С.А., 1998 года рождения, житель Баткенской области, ранее четырежды судимый.

«Задержанные также подозреваются в совершении других аналогичных противоправных деяниях, принимаются меры к задержанию соучастников преступления», — сообщает МВД.

Расследование продолжается.