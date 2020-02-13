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Происшествия

Внимание, розыск. В Джалал-Абаде потерялась 15-летняя Саодатхон Нурмаматова

В Джалал-Абаде пропала 15-летняя Нурмаматова Саодатхон Фарходжоновна. Об этом сообщила пресс-служба регионального УВД.

По ее данным, девочка 4 февраля по неизвестным причинам вышла из дома и не вернулась. «В связи с безуспешной установкой местонахождения Саодатхон Нурмаматовой милиция и ее родители обращаются за помощью к общественности», — говорится в сообщении УВД.

УВД Джалал-Абадской области
Фото УВД Джалал-Абадской области. Пропала 15-летняя Саодатхон Нурмаматова

Приметы разыскиваемой: рост 170-175 сантиметров, светлая кожа, волосы черные, под левым глазом имеется родинка. Была одета в черную длинную куртку, зимняя обувь черного цвета, коричневая сумка с зеленой линией.

Если у вас имеется какая-нибудь информация о местонахождении пропавшей без вести, милиция просит сообщить по номерам: 0374850209, 0552569256, 0770251126 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143535/
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