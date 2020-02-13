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Происшествия

Финпол объявил в розыск главу компании «Гранд Строй Инвест»

Директор ОсОО «Гранд Строй Инвест» Данияр Хайдаров объявлен в розыск. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, ведомство ведет досудебное производство в отношении директора ОсОО «Гранд Строй Инвест» по факту мошенничества при строительстве и реализации помещений и жилых квартир в городе Бишкеке.

Установлено, что Данияр Хайдаров взял у граждан земельные участки и деньги и обещал предоставить помещения и квартиры в новых строящихся домах. Но свои обязательства не выполнил и скрылся.

«В декабре 2019 года в ходе досудебного производства в отношении Данияра Хайдарова вынесено уведомление о подозрении (заочно) в совершении преступления. Далее на основании постановления следственного судьи в отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу заочно и заведено разыскное дело. Сейчас директор «Гранд Строй Инвеста» скрывается от органов следствия и тем самым воспрепятствует объективному ведению досудебного производства», — подчеркнули в ГСБЭП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143477/
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