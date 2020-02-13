Финпол объявил в розыск главу компании «Гранд Строй Инвест»

Директор ОсОО «Гранд Строй Инвест» Данияр Хайдаров объявлен в розыск. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.
По ее данным, ведомство ведет досудебное производство в отношении директора ОсОО «Гранд Строй Инвест» по факту мошенничества при строительстве и реализации помещений и жилых квартир в городе Бишкеке.
Установлено, что Данияр Хайдаров взял у граждан земельные участки и деньги и обещал предоставить помещения и квартиры в новых строящихся домах. Но свои обязательства не выполнил и скрылся.