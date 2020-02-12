22:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Бишкеке трое пьяных парней совершили грабеж. Их задержали

В Бишкеке задержали подозреваемых в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

По ее данным, трое молодых людей, будучи пьяными, остановили проезжающую мимо машину и силой отобрали у водителя и пассажиров сотовые телефоны на общую сумму 31 тысяча сомов.

Уточняется, что инцидент произошел на пересечении улиц Ахунбаева и Малдыбаева.

«Подозреваемые в алкогольном опьянении ехали на автомобиле Daewoo Nexia. Они прижали к обочине машину, в которой находились пострадавшие. Забрав смартфоны, трое парней скрылись», — говорится в сообщении.

Милиция задержала 26-летних А.Э. и К.Э., а также 22-летнего Б.Т. Их водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/143426/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
Граждан Пакистана ограбили в лифте дома в микрорайоне «Восток-5»
Грабеж матери Мирбека Атабекова. Подозреваемому изменили меру пресечения
В Бишкеке военнослужащий Нацгвардии задержал грабителя
В Канте суд незаконно переквалифицировал дело о грабеже и отпустил обвиняемого
Предприниматель из города Ош требует отставки замглавы МВД Суйуна Омурзакова
В Ивановке неизвестные ограбили россиян, представившись сотрудниками ГКНБ
В Бишкеке мужчина избил знакомую и отобрал у нее телефон. Милиция задержала его
Грабеж матери Мирбека Атабекова. Адвокат заявляет о пытках подозреваемого
Грабители похитили 750 килограммов золота из аэропорта в Бразилии
В Кыргызстане контрактника войсковой части Генштаба подозревают в грабеже
Популярные новости
Заместителя министра транспорта и&nbsp;дорог задержали за&nbsp;дачу взятки сотруднику ГКНБ Заместителя министра транспорта и дорог задержали за дачу взятки сотруднику ГКНБ
В&nbsp;Бишкеке пьяный секретарь суда устроил дебош в&nbsp;больнице В Бишкеке пьяный секретарь суда устроил дебош в больнице
Трагедия в&nbsp;бишкекской школе &#8470;&nbsp;16: в&nbsp;туалете повесился ученик Трагедия в бишкекской школе № 16: в туалете повесился ученик
Пожар в&nbsp;автомастерской полностью локализован. Шесть машин сгорели Пожар в автомастерской полностью локализован. Шесть машин сгорели
Бизнес
Что подарить на&nbsp;День влюбленных ЕМУ и&nbsp;ЕЙ Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ
Премиальное топливо G-Drive за&nbsp;покупки на&nbsp;АЗС сети &laquo;Газпромнефть&raquo; Премиальное топливо G-Drive за покупки на АЗС сети «Газпромнефть»
Целых 50&nbsp;ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на&nbsp;соцсети и&nbsp;мессенджеры Целых 50 ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на соцсети и мессенджеры
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
12 февраля, среда
22:00
Чудаки парковки. Водители нарушают правила и никого не боятся Чудаки парковки. Водители нарушают правила и никого не ...
21:49
В Бишкеке трое пьяных парней совершили грабеж. Их задержали
21:28
Выборы—2020. За соблюдением законности будут следить органы прокуратуры
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 февраля: снег
20:46
Вручена вторая премия имени Улана Эгизбаева. Кто стал победителем