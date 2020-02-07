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Происшествия

В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве. Украла золотые украшения

В Бишкеке задержана женщина, которая подозревается в краже золотых ювелирных изделий на $4 тысячи 700. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

пресс-службы УВД Октябрьского района
Фото пресс-службы УВД Октябрьского района. Задержана подозреваемая в мошенничестве

По ее данным, в правоохранительные органы с заявлением обратилась А.А., которая указала, что две малознакомые женщины пообещали помочь реализовать украшения, забрали их и скрылись.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

Милиционеры задержали 38-летнюю подозреваемую К.Н. Ее водворили в ИВС. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142870/
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