Двое кыргызстанцев пострадали в крушении пассажирского самолета в Стамбуле

Двое кыргызстанцев пострадали в авиакрушении в Стамбуле. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.

По его данным, гражданам Кыргызстана оказывают необходимую медицинскую помощь, они госпитализированы.

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Сотрудники Генерального консульства КР в Стамбуле посетили кыргызстанцев, ознакомились с состоянием их здоровья. По информации лечащих врачей, оно стабильное.

Граждане КР будут находиться под медицинским присмотром в течение 24 часов. Далее, возможно, их выпишут.

Выполнявший 5 февраля полет из Измира в Стамбул самолет Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Стамбула и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате он загорелся и развалился на три части. По предварительным данным, причиной аварии стали плохие погодные условия. Всего на борту находились 183 человека, включая 6 членов экипажа.