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Пропагандиста терроризма задержали в Кыргызстане

В Кыргызстане задержали члена международной террористической организации. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, 23-летний гражданин Кыргызстана Ю.М. в конце 2019 года выехал из страны и планировал перебраться в Сирию, чтобы вступить в ряды международных террористических организаций. Получив задание по организации пропагандистской деятельности в пользу МТО, он вернулся в Кыргызстан.

В рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРРП, задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

Ведутся следственно-оперативные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142685/
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