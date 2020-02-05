Пропагандиста терроризма задержали в Кыргызстане

В Кыргызстане задержали члена международной террористической организации. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, 23-летний гражданин Кыргызстана Ю.М. в конце 2019 года выехал из страны и планировал перебраться в Сирию, чтобы вступить в ряды международных террористических организаций. Получив задание по организации пропагандистской деятельности в пользу МТО, он вернулся в Кыргызстан.

В рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРРП, задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

Ведутся следственно-оперативные мероприятия.