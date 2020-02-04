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В Таласе медработникам незаконно начисляли надбавки к зарплате

Работникам Таласского областного центра семейной медицины почти два года необоснованно начисляли надбавки. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным надзорного органа, в течение 2018 года и девяти месяцев 2019-го некоторым сотрудникам ЦСМ выписывались индивидуальные доплаты в размере от 6 тысяч до 25 тысяч сомов. Всего за неполных два года выплачено 418,3 тысячи сомов.

«При сверке книги начисления заработной платы с платежными ведомостями для перечисления на банковские счета работников Таласского областного центра семейной медицины установлена необоснованная выплата денежных средств на сумму 7 миллионов 93 тысячи 900 сомов. Факт зарегистрирован в ЕРПП. В настоящее время дело находится на стадии расследования», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2019 году выявлено более 1,8 тысячи нарушений законодательства в сфере здравоохранения. Внесено 283 представления и 63 предписания об устранении этих нарушений. Кроме того, возбуждено пять дисциплинарных производств.

«По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 527 должностных лиц, в бюджет республики возмещено в денежном выражении более 6 миллионов сомов, в Едином реестре преступлений и проступков зарегистрировано 44 досудебных производства», — сообщают в ГП КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142566/
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