Более 70 человек пострадали от компании, обещавшей трудоустроить их в Польше

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве, который обещал помочь с трудоустройством в Польше, взял с жителя Бишкека $800 и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

Фото пресс-службы УВД Первомайского района. В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве, который обещал помочь с трудоустройством в Польше и скрылся

По ее данным, в милицию с заявлением обратился гражданин И.Э. Он просил принять меры в отношении компании «Арай-Глобал». Ее сотрудники обещали заявителю предоставить визу и трудоустроить в Польше, предварительно взяв $800. После чего они скрылись в неизвестном направлении.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 204 «Мошенничество» УК КР. 35-летний подозреваемый К.А. задержан и водворен в ИВС.

После этого в УВД Первомайского района обратились еще более 70 граждан, которых обманули сотрудники компании «Арай-Глобал».

В настоящее время ведется следствие в рамках досудебного производства по установлению возможной причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.