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Происшествия

Оперная певица протаранила ворота резиденции Дональда Трампа на джипе

Фото из интернета. Поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида

Полиция округа Палм-Бич штата Флорида в США арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд после прорыва на территорию резиденции президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC.

Как отмечается, 30-летняя жительница штата Коннектикут Ханна Ремхилд, предположительно, была в автомобиле одна, когда джип протаранил КПП резиденции на скорости более 112 километров в час.

Охранники открыли огонь по автомобилю. После стрельбы водитель попытался скрыться.

Отмечается, что женщина вела себя очень странно и танцевала на крыше автомобиля, когда полиция обнаружила ее неподалеку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/142318/
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