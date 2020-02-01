Оперная певица протаранила ворота резиденции Дональда Трампа на джипе

Полиция округа Палм-Бич штата Флорида в США арестовала оперную певицу Ханну Ремхилд после прорыва на территорию резиденции президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал CNBC.

Как отмечается, 30-летняя жительница штата Коннектикут Ханна Ремхилд, предположительно, была в автомобиле одна, когда джип протаранил КПП резиденции на скорости более 112 километров в час.

Охранники открыли огонь по автомобилю. После стрельбы водитель попытался скрыться.

Отмечается, что женщина вела себя очень странно и танцевала на крыше автомобиля, когда полиция обнаружила ее неподалеку.