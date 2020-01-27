В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве. Ей вменяют 16 фактов

В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве, ей вменяют 16 фактов. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.
Фото пресс-службы УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве по 16 фактам
Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района, и начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. 46-летняя подозреваемая водворена в ИВС.
В настоящее время установлена причастность задержанной к 16 аналогичным фактам. Следственные действия продолжаются.