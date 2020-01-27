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В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве. Ей вменяют 16 фактов

В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве, ей вменяют 16 фактов. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

пресс-службы УВД Октябрьского района
Фото пресс-службы УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве по 16 фактам
По ее данным, задержанная обманным путем взяла 420 тысяч сомов у бишкекчанки, которая обратилась с заявлением в милицию. Подозреваемая обещала вернуть ей сумму и заплатить сверху, а после скрылась.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района, и начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. 46-летняя подозреваемая водворена в ИВС.

В настоящее время установлена причастность задержанной к 16 аналогичным фактам. Следственные действия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141719/
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