В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве. Ей вменяют 16 фактов

В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве, ей вменяют 16 фактов. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

Фото пресс-службы УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве по 16 фактам

По ее данным, задержанная обманным путем взяла 420 тысяч сомов у бишкекчанки, которая обратилась с заявлением в милицию. Подозреваемая обещала вернуть ей сумму и заплатить сверху, а после скрылась.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района, и начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. 46-летняя подозреваемая водворена в ИВС.