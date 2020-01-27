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Происшествия

В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве

В Бишкеке задержана женщина, подозреваемая в совершении мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

пресс-службы УВД Ленинского района
Фото пресс-службы УВД Ленинского района. Задержана подозреваемая в совершении мошенничества
Уточняется, что в июне 2019 года задержанная обманула жительницу Бишкека, взяла у нее 50 тысяч сомов и скрылась. 28-летняя подозреваемая К.Н. водворена в ИВС ГУВД Бишкека. 

Факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141674/
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