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Происшествия

По факту ДТП, в котором погибли кыргызстанцы, в России возбудили дело

По факту ДТП, произошедшего в Челябинской области России, возбудили уголовное дело. Об этом сообщило МВД Кыргызстана.

По его данным, авария с участием КамАЗа и «Хонда-Стрим» произошла вечером 22 января на 117-м километре автодороги Челябинск — Троицк.

В автомобиле «Хонда-Стрим» находились пять человек, которые скончались на месте ДТП. Трое из них — граждане Кыргызстана, двое — Таджикистана и Узбекистана.

В КамАЗе находились двое граждан Казахстана. Экспертиза установила, что водитель был трезвым.

Следственный отдел ГУ МВД России по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» УК РФ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141511/
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