В Оренбургской области в ДТП погибли трое граждан КР, в том числе ребенок

В Оренбургской области в ДТП погибли трое граждан Кыргызстана, в том числе ребенок. По данным российских СМИ, в результате столкновения сразу трех легковых автомобилей на трассе М-5 «Урал» погибли трое, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших также есть ребенок.

Фото пресс-службы МЧС России. В результате столкновения сразу трех легковушек на трассе М-5 «Урал» погибли трое граждан КР

По сведениям МИД, в результате столкновения погибли Ж.Ж.М., 1977 года рождения, Э.А.А., 1997 года рождения, а также ребенок 2023 года рождения. Двух пострадавших граждан КР госпитализировали с множественными травмами в медицинские учреждения области.

Посольство Кыргызстана в России установило связь с родственниками погибших и пострадавших, а также с правоохранительными органами РФ. Вопрос отправки тел погибших на родину прорабатывают, ситуация находится на контроле дипмиссии.

МИД призывает соотечественников при планировании поездок в Россию автомобильным транспортом учитывать меры безопасности и погодные условия.