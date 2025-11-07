12:36
Происшествия

В Хабаровске кыргызстанец стал виновником ДТП: пострадали четыре человека

В Хабаровске кыргызстанец стал виновником ДТП, в котром пострадали четыре человека. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Дальневосточной транспортной прокуратуры
Фото Дальневосточной транспортной прокуратуры

Уточняется, что в районе Ореховая Сопка поезд столкнулся с автобусом после того, как транспортное средство проехало на запрещающий сигнал светофора. Пострадали четыре человека: водитель и три пассажира автобуса, в том числе ребенок.

Авария произошла на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды, 4/3. Пострадавшие госпитализированы. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Жизни остальных пострадавших, включая ребенка, вне опасности.

В Дальневосточной железной дороге уточнили, что машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.

В связи с причинением серьезного вреда здоровью людей в результате нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, водитель намеренно увеличил скорость перед столкновением с поездом. Им оказался 59-летний гражданин Кыргызстана, работавший в компании-перевозчике с апреля этого года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350004/
просмотров: 353
