В Хабаровске кыргызстанец стал виновником ДТП: пострадали четыре человека

В Хабаровске кыргызстанец стал виновником ДТП, в котром пострадали четыре человека. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Фото Дальневосточной транспортной прокуратуры

Уточняется, что в районе Ореховая Сопка поезд столкнулся с автобусом после того, как транспортное средство проехало на запрещающий сигнал светофора. Пострадали четыре человека: водитель и три пассажира автобуса, в том числе ребенок.

Авария произошла на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды, 4/3. Пострадавшие госпитализированы. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Жизни остальных пострадавших, включая ребенка, вне опасности.

В Дальневосточной железной дороге уточнили, что машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось.

В связи с причинением серьезного вреда здоровью людей в результате нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело.