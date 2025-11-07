17:19
Происшествия

Врач-кыргызстанец погиб в ДТП, произошедшем в Тюмени

Фото ГАИ Тюменской области. Место смертельного ДТП

В результате ДТП в российском городе Тюмень погиб врач-терапевт из Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, смертельная авария произошла 5 ноября, а сегодня стали известны ее подробности. В частности, на перекрестке столкнулись два автомобиля — «Тойота Марк» и «Тойота Лэндкрузер».

По версии следствия, автомобиль «Тойота Марк», за рулем которого был 31-летний Айбек Аскаров, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другим авто. Второй водитель получил травмы и попал в больницу.

Айбек Аскаров работал врачом-терапевтом медико-санитарной части «Нефтяник».

Похороны врача-терапевта пройдут в Кыргызстане, сообщили его коллеги.

