Смертельное ДТП в США. Обвиняемому Бекжану Бейшекееву грозит 28 лет тюрьмы

Гражданину Кыргызстана Бекжану Бейшекееву в США предъявлены уголовные обвинения в гибели четырех человек. Ему грозит наказание в виде 28 лет тюрьмы. Об этом сообщается на странице информационного портала для иммигрантов в соцсетях.

Смертельное ДТП произошло 3 февраля. Погибли отец и два сына, а также их друг.

«По версии прокуратуры округа Джей (Индиана) причиной лобового столкновения, в результате которого погибли четыре человека, а еще один получил тяжелые травмы, стали переутомление водителя, превышение скорости и несоблюдение безопасной дистанции», — говорится в сообщении.

Кыргызстанцу предъявлены обвинения, в том числе по статье «Убийство по неосторожности».

«В момент столкновения Бейшекеев предположительно двигался со скоростью 64 мили в час, что примерно на 9 миль превышает установленное ограничение скорости. Сам он и водитель грузовика, который двигался впереди, в результате аварии не пострадали», — отмечено в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что в штате Индиана задержан гражданин Кыргызстана Бекжан Бейшекеев, которого следствие обвиняет в причастности к ДТП, повлекшему гибель четырех человек. Авария произошла 3 февраля, когда грузовик под его управлением, по данным полиции, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном.