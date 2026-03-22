13:57
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Происшествия

Смертельное ДТП в США. Обвиняемому Бекжану Бейшекееву грозит 28 лет тюрьмы

Гражданину Кыргызстана Бекжану Бейшекееву в США предъявлены уголовные обвинения в гибели четырех человек. Ему грозит наказание в виде 28 лет тюрьмы. Об этом сообщается на странице информационного портала для иммигрантов в соцсетях.

Фото из соцсетей.

Смертельное ДТП произошло 3 февраля. Погибли отец и два сына, а также их друг.

«По версии прокуратуры округа Джей (Индиана) причиной лобового столкновения, в результате которого погибли четыре человека, а еще один получил тяжелые травмы, стали переутомление водителя, превышение скорости и несоблюдение безопасной дистанции», — говорится в сообщении.

Кыргызстанцу предъявлены обвинения, в том числе по статье «Убийство по неосторожности».

«В момент столкновения Бейшекеев предположительно двигался со скоростью 64 мили в час, что примерно на 9 миль превышает установленное ограничение скорости. Сам он и водитель грузовика, который двигался впереди, в результате аварии не пострадали», — отмечено в публикации.

Напомним, ранее сообщалось, что в штате Индиана задержан гражданин Кыргызстана Бекжан Бейшекеев, которого следствие обвиняет в причастности к ДТП, повлекшему гибель четырех человек. Авария произошла 3 февраля, когда грузовик под его управлением, по данным полиции, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/366945/
просмотров: 421
Версия для печати
22 марта, воскресенье
13:28
Иран выпустил деньги крупнейшего номинала в истории страны — 10 миллионов риалов Иран выпустил деньги крупнейшего номинала в истории стр...
13:22
Смертельное ДТП в США. Обвиняемому Бекжану Бейшекееву грозит 28 лет тюрьмы
13:00
Память против новой застройки: чему Бишкек может научиться у Чикаго
12:54
Глава МИД Черногории посетит Кыргызстан с официальным визитом
12:39
Как музыка влияет на здоровье: клиника «Шарите» и оркестр проведут исследование