За ДТП со смертельным исходом суд в Пензе приговорил кыргызстанца к пяти годам

Пензенский районный суд вынес приговор 30-летнему гражданину Кыргызстана за нарушение ПДД, повлекшее гибель двух человек и тяжкий вред здоровью четверых. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В материалах дела указано, что 8 сентября 2024 года обвиняемый перевозил семь пассажиров в салоне автомобиля Toyota Sienna по автодороге Р-158 Нижний Новгород — Саратов на территории Пензенского района.

Не выбрав безопасную скорость, не убедившись в том, что встречная полоса свободна, он выехал на встречную полосу для обгона нескольких машин, следовавших впереди в попутном направлении. Нарушив правила, он начал обгон нескольких автомобилей, выехав на встречную полосу. Не завершив маневр, водитель увидел встречный грузовик и резко съехал на обочину, где машина перевернулась.

В результате все пассажиры минивэна оказались вне салона автомобиля, двое мужчин получили телесные повреждения, от которых скончались. Еще четырем пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Его показания, а также показания свидетелей и потерпевших подтвердили обстоятельства происшествия.

Суд приговорил водителя к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.