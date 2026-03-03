В Карелии (Россия) кыргызстанцы попали под грузовик на трассе. ДТП произошло на 419-м километре дороги Вологда — Медвежьегорск.

По данным Госавтоинспекции, 28-летний водитель Honda Odyssey, гражданин Кыргызстана, не учел дорожные и погодные условия, потерял контроль и вылетел на встречную полосу прямо под грузовик с прицепом. За рулем грузовика находился 60-летний водитель.

В аварии травмы получила пассажирка, также гражданка КР. В ГАИ проинформировали, что она была не пристегнута ремнем безопасности.