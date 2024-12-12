В Нижегородской области России минивэн с кыргызстанцами попал в ДТП

Перевозивший граждан Кыргызстана минивэн попал в ДТП в Починковском районе Нижегородской области сегодня рано утром. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Уточняется, что на федеральной трассе Р158 водитель автомобиля Toyota Estima, ехавшего в сторону Саратова, не справился с управлением, и минивэн столкнулся с легковушкой.

«В результате ДТП пассажир Toyota Estima получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущен. Всего в минивэне находилось восемь граждан Кыргызстана, которые на территории Российской Федерации находятся законно», — говорится в сообщении.

Пострадал один человек, находившийся в салоне иномарки. Медики скорой оказали ему помощь на месте происшествия.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.