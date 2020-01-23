На экс-сотрудника прокуратуры, сорвавшего камеру инспектора, возбудили дело

На экс-сотрудника прокуратуры, сорвавшего нагрудную камеру инспектора, возбудили уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, в УВД Ленинского района начали досудебное производство по статье 210 «Уничтожение или повреждение чужого имущества» УК КР в отношении бывшего работника Чуйской прокуратуры.

Читайте по теме Бывший сотрудник прокуратуры нарушил ПДД и сорвал нагрудную камеру инспектора

Напомним, что 18 января Э.М., будучи в состоянии алкогольного опьянения, проехал на красный сигнал светофора. При задержании сотрудниками управления Патрульной службы милиции столицы он попытался оказать сопротивление и сорвал нагрудную камеру у одного из инспекторов. Его доставили в УВД Ленинского района.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Расследование продолжается в рамках досудебного производства.