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Происшествия

На экс-сотрудника прокуратуры, сорвавшего камеру инспектора, возбудили дело

На экс-сотрудника прокуратуры, сорвавшего нагрудную камеру инспектора, возбудили уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, в УВД Ленинского района начали досудебное производство по статье 210 «Уничтожение или повреждение чужого имущества» УК КР в отношении бывшего работника Чуйской прокуратуры. 

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Напомним, что 18 января Э.М., будучи в состоянии алкогольного опьянения, проехал на красный сигнал светофора. При задержании сотрудниками управления Патрульной службы милиции столицы он попытался оказать сопротивление и сорвал нагрудную камеру у одного из инспекторов. Его доставили в УВД Ленинского района.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Расследование продолжается в рамках досудебного производства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141388/
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