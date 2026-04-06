В Бишкеке задержан призер чемпионатов Азии по борьбе: вел себя агрессивно

В Бишкеке задержан призер чемпионатов Азии по борьбе и участник Олимпийских игр, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе Мурат Рамонов. Он вел себя агрессивно и оказал сопротивление сотрудникам милиции, сообщил в соцсетях адвокат Шердор Абдыкапаров. В ГУВД столицы информацию подтвердили.

По данным ведомства, 3 апреля примерно в 16.15 на пересечении улицы Боконбаева и бульвара Эркиндик патрульные попытались остановить автомобиль. Однако водитель отказался предъявить документы и выйти из машины, а затем и вовсе скрылся.

Милиционеры начали преследование и задержали мужчину во дворе ближайшего многоэтажного дома, куда он заехал и пытался закрыть ворота. Произошла потасовка, в ходе которой водитель оскорбил правоохранителей и отказался им подчиниться.

Мурат Рамонов был доставлен на освидетельствование, которое показало, что он находится в наркотическом опьянении.

В отношении дебошира составили протокол по статье 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. Он водворен в ИВС. Суд вынес решение об аресте на трое суток.

Возбуждено уголовное дело по статье 183 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР. В ходе обыска в доме спортсмена нашли спичечный коробок с веществом коричнево-зеленого цвета. Согласно заключению экспертизы, это гашиш.

Напомним, это не первый инцидент Мурата Рамонова с силовиками. Осенью 2023 года сотрудники ГКНБ задержали его по подозрению в том, что он с целью придания законного вида оформлял на свое имя активы вора в законе Камчи Кольбаева.

10 января 2024-го суд отпустил спортсмена под подписку о невыезде, а 2 августа уголовное дело в отношении него было прекращено.

14 февраля 2026 года в социальных сетях распространили видео со спортсменами, бизнесменами, сотрудниками ГКНБ. Пользователи отмечали, что это члены команды поддержки бывшего главы управления спецслужб по Бишкеку Эльдара Жакыпбекова. Среди них был и Мурат Рамонов. В соцсетях называли его кличку — Пахта.