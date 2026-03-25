Происшествия

200 километров в час — в Бишкеке задержали автохулигана

В Бишкеке задержали водителя, который на скорости более 200 километров в час разъезжал по дорогам и оскорблял сотрудников милиции. Видео с его участием ранее распространилось в социальных сетях.

Как сообщили в управлении Патрульной службы милиции, после публикации роликов провели оперативно-разыскные мероприятия. Водителя установили и задержали.

Автомобиль нарушителя водворили на штрафную стоянку. Его доставили в УВД Октябрьского района и составили протокол о правонарушении.

В УПСМ напомнили, что соблюдение Правил дорожного движения и уважительное отношение к сотрудникам милиции являются обязанностью каждого участника дорожного движения.
