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Происшествия

В городе Ош задержан иностранец с фальшивыми $500

Оперативники межрегионального управления службы криминальной милиции МВД задержали подозреваемого в распространении фальшивых денег. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в Оше по подозрению в сбыте поддельной иностранной валюты задержан 30-летний гражданин одной из соседних республик. При личном досмотре у него обнаружено пять купюр по $100. Банкноты были спрятаны в обуви.

Согласно экспертизе, купюры являются поддельными.

Иностранец задержан и водворен в ИВС УВД южной столицы. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время идет досудебное расследование.

Следствие устанавливает других лиц, причастных к преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/141228/
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