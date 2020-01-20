В Ошской области лжесотрудник МВД вымогал деньги под угрозой возбудить дело

В Ошской области выявили факт вымогательства лжесотрудником МВД. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в Финпол обратился мужчина. Он рассказал, что якобы сотрудник МВД по Ошской области вымогает у него $1 тысячу. В противном случае лжемилиционер грозился возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности.

По факту начали досудебное производство. Подготовили деньги для последующей передачи. Но в последний момент лжесотрудник отказался получать деньги наличными и потребовал перевести их на банковский счет.

«Деньги мужчина перевел. После в одном из торговых центров Оша после снятия 69 тысяч 750 сомов задержали гражданина С.Б. Во время проверки выяснилось, что он нигде не работает и является бывшим сотрудником органов внутренних дел. Задержанного водворили в ИВС», — рассказали в ГСБЭП.