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В Лейлеке тесть убил своего бывшего зятя. Его приговорили к 13 годам тюрьмы

Лейлекский районный суд приговорил обвиняемого в убийстве 48-летнего Х.П. к 13 годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом указывается в приговоре суда.

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По версии следствия, обвиняемый является бывшим тестем погибшему. Мужчина признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном.

«Со слов обвиняемого, бывший зять не давал покоя их семье. Дочь подсудимого, выйдя замуж за Т.Г., уехала в Россию. Там зять заявил, что ребенок, которого супруга носит под сердцем, не его, и вообще, девочки его семье не нужны. После того как женщина родила, бывший муж стал требовать показать дочь. Из-за этого оба постоянно ругались. В день убийства мужчина пришел к бывшей жене и вновь стал ее терроризировать. Между тестем и зятем произошла драка. Затем обвиняемый взял ружье и выстрелил в зятя. Последний пытался убежать, но в него вновь выстрелили. Мужчина скончался, не доехав до больницы», — указывается в приговоре суда.

Помимо тюремного срока суд назначил обвиняемому штраф в размере 25 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140492/
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