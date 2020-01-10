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Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Премьер-министр Кыргызстана поручил усилить охрану

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил силовым структурам страны усилить охрану и защиту государственной границы на кыргызско-таджикском участке в связи с произошедшими инцидентами в Баткенской области.

Правоохранительным органам поручено проводить постоянное патрулирование местности и реализовать весь комплекс мер для обеспечения безопасности граждан в приграничных районах и недопущения эскалации инцидента.

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Глава правительства также поручил вице-премьер-министру Женишу Разакову усилить переговорный процесс между соответствующими государственными органами двух стран, в том числе между главами областей, для скорейшего урегулирования ситуации и полного снятия напряженности.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что должны быть приняты исчерпывающие меры для недопущения каких-либо провокаций и эскалации ситуации до продвижения вопросов делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. По его словам, сторонам необходимо строго придерживаться ранее достигнутых договоренностей на межгосударственном уровне и укреплять безопасность в приграничных районах.

Отмечается, что всю ночь сотрудники милиции обеспечивали безопасность жителей села Кок-Таш.

Напомним, что в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе вновь произошел конфликт. Уточняется, что ЧП произошло сегодня ночью в местности Жака-Орук.
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