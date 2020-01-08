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Стрельбой закончился семейный скандал в Жайылском районе в новогоднюю ночь

В Жайылском районе Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Уточняется, что в ночь на 1 января в милицию поступило сообщение о семейном скандале в селе Ставрополовка. Выехавшая на место оперативная группа установила, что 31 декабря 2019 года во время празднования Нового года в ходе ссоры хозяин дома, 47-летний Х.В., выстрелил из охотничьего ружья в своего соседа, 46-летнего М.Э.

«От полученного огнестрельного ранения пострадавший М.Э. скончался по дороге в больницу. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство». Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Вещественные доказательства изъяты», — сообщили в ГУВД.
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