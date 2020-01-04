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Памятник ветеранам ВОВ в селе Джаны-Джер отмыт от оскверняющих надписей

Памятник ветеранам Великой Отечественной войны в селе Джаны-Джер сотрудники «Тазалыка», который находится на балансе айыл окмоту, отмыли от оскверняющих надписей. Об этом 24.kg сообщили в администрации села.

Там подчеркнули, что это первый и единственный случай. С задержанными работает милиция и выясняет обстоятельства произошедшего. По подозрению в вандализме задержаны ученицы восьмого класса. 

В айыл окмоту отметили, что выехали на место сразу же, как стало известно об осквернении памятника. Сведения о том, что не было со стороны МСУ никакой реакции, в айыл окмоту назвали недостоверными. 
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