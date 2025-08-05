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Происшествия

Вандализм на христианском кладбище в Бактуу-Долоноту: УВД установило причастных

Милиция Иссык-Кульской области установила личности подростков, причастных к вандализму на христианском кладбище в селе Бактуу-Долоноту. Ранее в соцсетях появилось видео с кадрами разрушенных надгробий, крестов и металлических оградок, вызвавшее широкий общественный резонанс.

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Как сообщили в УВД, факт зарегистрировали в журнале учета информации ОВД Иссык-Кульского района.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий установили четверо несовершеннолетних — трое 2014 года рождения и один 2015-го. Всех детей доставили в милицию в сопровождении родителей.

Опрос проводили с соблюдением процессуальных норм и в присутствии законных представителей.

По данным правоохранителей, подростки пояснили, что повредили элементы кладбища во время игр, действуя из хулиганских побуждений и не осознавая последствий. Признаков разжигания межнациональной или религиозной розни в их действиях не выявили.

Проводится комплексная проверка с участием инспекции по делам несовершеннолетних. Материалы направили для дачи правовой оценки произошедшего.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338510/
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