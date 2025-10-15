В Ивановке задержан подросток, разрисовавший краской надгробия на кладбище

В селе Ивановка Иссык-Атинского района задержали 17-летнего подростка, который распылил краску на надгробные памятники на христианском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Чуйской области.

По данным милиции, 6 октября в дежурную часть поступило сообщение о вандализме. Прибывшие на место сотрудники установили, что несколько могильных плит были испорчены аэрозольной краской.

В ходе оперативных мероприятий был задержан местный житель, 2008 года рождения, обозначенный инициалами С.Р.. Его доставили в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Следствие по факту инцидента продолжается.